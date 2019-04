Cover-Check: Focus fällt mit der “neuen Daten-Medizin” auf historischen Kiosk-Minusrekord

Miserable IVW-Woche für den Focus: Das Heft 10/2019 mit dem Titelthema "Die neue Daten-Medizin" hat sich im Einzelhandel laut nun veröffentlichter Zahlen nur 35.555 mal verkauft - so selten wie kein Focus zuvor. Näher an ihr Normalniveau kamen in der Woche 10 der stern und Der Spiegel. Der stern sprang mit der sperrigen Titelzeile "Wie geht gut?" sogar über sein 3-Monats-Normalniveau.