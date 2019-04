PR-Eigentor: Volkswagen blamiert sich bei “Goldener Kamera” mit geschenktem SUV nach Thunberg-Auftritt

Von

Für ihr Engagement für den Klimaschutz erhielt die 16-Jährige am Samstag den Ehrenpreis der Goldenen Kamera. Wie auch andere Promis wurde die schwedische Klimaaktivistin in einem VW-Auto zur Bühne gefahren. Einem elektrisch angetriebenen Golf. Das Gesicht des Klimaschutzes vor einem E-Golf – eigentlich die perfekte Markeninszenierung für Volkswagen. Das Image des Konzern ist nach der Dieselaffäre angeschlagen. Nach eigenen Angaben will das Unternehmen künftig die Produktion von Autos mit klassischen Verbrennermotoren auslaufen lassen, um nur noch elektrisch angetriebene Pkw zu fertigen.

Erst “Unser Haus brennt”, dann ein SUV als Geschenk

Und so tat Thunberg am Samstagabend zur besten Sendezeit, was sie am besten kann: sich mit Inbrunst für eine bessere Klimapolitik einsetzen. “Unser Haus brennt”, erklärte die junge Schwedin, nachdem sie den Ehrenpreis entgegengenommen hatte. Jeder im Saal sei aufgefordert, sich für den Klimaschutz zu engagieren. Schauspieler würden von ihren Fans mitunter wie Götter verehrt und sollen ihren Einfluss nutzen. Dafür bekam die 16-Jährige Standing-Ovations und minutenlangen Applaus. Ohne Frage war die Rede der jugendlichen Klima-Ikone das Highlight der von der Funke-Mediengruppe ausgerichteten Veranstaltung.

Kurze Zeit später ehrte die Jury dann die Nachwuchsschauspielerin Milena Tscharntke als bestes Nachwuchstalent. Für die 22-Jährige hatte man sich eine Überraschung überlegt. Sie werde sicherlich nicht jede Anreise zu einem Casting bezahlt bekommen, mutmaßte Gala-Moderator Steven Gätjen. “Deshalb haben wir noch eine kleine Überraschung für Dich.” Was passt besser zu einer jungen Dame als ein SUV, hatte sich Sponsor Volkswagen vermutlich gedacht. Und so überreichte Gätjen dem Nachwuchstalent die Schlüssel für einen T-Cross.

“Augen auf bei der Sponsorenwahl”

Der Haken an dieser Geste: Der Mini-SUV auf Polo-Basis hat keinen Elektromotor, sondern Dreizylinder mit wahlweise 95 oder 115 PS. Thunbergs Auftritt wurde so quasi ad absurdum geführt.

Auf Twitter ernten die “Goldene Kamera”, aber auch Volkswagen für den Faux-pas Häme und Kritik. Viele Nutzer können nicht nachvollziehen, wie man nach einem Plädoyer für den Klimaschutz einen SUV verschenken kann. Die Modelle sind nicht unbedingt für ihre Sparsamkeit bekannt und mitunter als Spritfresser verpönt. Der PR-Elfmeter, er wurde zum Eigentor.

Ihr überreicht Greta Thunberg die Goldene Kamera und lasst sie eine Rede halten und überreicht kurz darauf einer Nachwuchsschauspielerin einen Autoschlüssel für einen SUV… Ernsthaft @goldenekamera ? — Nadine Meyer (@Dini81) March 30, 2019

#GoldeneKamera ist es euer Ernst das Thema Klimaschutz auszurufen und dann verschenkt ihr ein Auto von @VWGroup_DE. Wäre ich @GretaThunberg würde ich jetzt aufstehen und gehen! — Thorsten Golasch (@ThoGo21) March 30, 2019

Greta Thunberg ehren und später dann einen SUV verschenken. Mehr muss man über die #GoldeneKamera nicht wissen. — footage Magazin (@footagemagazin) March 30, 2019

Sehr konsequent liebes @ZDF ! Die halbe Sendung wird über Klimaschutz und dessen Wichtigkeit gesprochen und dann erhält der Gewinner des Nachwuchspreises ein neues Auto, statt z.B. einer Bancard 100… Augen auf bei der Sponsorenwahl! #GoldeneKamera #Klimaschutz — Alexander Liese (@LXThunder84) March 30, 2019

Also, die #GoldeneKamera ist für mich ohnehin zum Fremdschämen, aber gestern haben sie sich wirklich nochmal selbst übertroffen: Erst ehren sie Greta Thunberg, die eine bemerkenswerte Rede hält, und dann verschenken sie tatsächlich einen VW SUV mit Verbrennungsmotor. — Antoine Schmidt-Roy (@a_schmidtroy) March 31, 2019

Solche Shows kann man nicht erfinden, die gibts in der Realität. Klima-Gretl abfeiern und für die beste Nachwuchsschauspielerin gibts eine VW Drecksschleuder. GLÜCKWUNSCH !!!! 😂😂😂😂 #GoldeneKamera — Markus (@markusmari) March 31, 2019

Die #Goldenekamera lädt Greta ein und macht einen auf Klimaschutz, lässt sich dann von VW sponsern und verschenkt einen SUV an eine junge Schauspielerin, die damit zu Castings fahren soll? Schämt ihr euch nicht? — 𝐅𝐞𝐧𝐣𝐚 ⚓️🇪🇺 (@AufmDach) March 30, 2019

Nur noch geringes Interesse an Funke-Gala

Da kann Volkswagen ja fast noch froh sein, dass dieses Jahr so wenig zuschauten wie noch nie: 2,36 Millionen interessierten sich am Samstagabend für die Gala im ZDF. Der Marktanteil lag bei schwachen 8,9%. Eindeutig zu wenig für eine solch aufwändige Veranstaltung. Allein im Vergleich zum Vorjahr gingen damit 780.000 Zuschauer verloren, rund ein Viertel der damaligen 3,14 Mio..

Der Marktanteil rutschte zum ersten Mal überhaupt unter die 10%-Marke. Zum Vergleich: 2012 sahen noch mehr als 5 Mio. Leute zu. In nur sieben Jahren verlor die Verleihung damit Stück für Stück 55% ihrer Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen gab es mit 460.000 Sehern ebenfalls einen Tiefstwert, der Marktanteil von 5,9% ist hingegen “nur” der drittschwächste – nach 2018 mit 5,7% und 2014 mit 4,5%.

Glückliche Gewinnerin des Nachwuchspreises der Goldenen Kamera: Milena Tscharntke. Hier mit Christian Hellmann, Chefredakteur der Programmzeitschriften der Funke Mediengruppe & #VW Vertriebschef @jstackmann. Die Schauspielerin bekam zudem einen neuen #VWTCross. #GoldeneKamera pic.twitter.com/PRCk8Aom83 — Volkswagen News (@volkswagen_de) March 31, 2019

Offenbar ungeachtet der vielen Kritik in den sozialen Medien twittert Volkswagen noch in der Nacht zum Sonntag ein Bild der “glücklichen Gewinnerin”. Darauf ist die 22-Jährige relativ teilnahmslos neben Christian Hellmann, Chefredakteur der Programmzeitschriften der Funke Mediengruppe, und dem VW-Vertriebschef Jürgen Stackmann zu sehen.

