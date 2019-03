Vize Jürgen Mladek übernimmt: Lutz Schumacher gibt Chefredaktion des Nordkurier ab

Zum 1. April gibt es einen Wechsel an der Spitze der Chefredaktion in der Nordkurier Mediengruppe. Neuer Chefredakteur wird Jürgen Mladek. Er übernimmt das Amt von Nordkurier-Geschäftsführer Lutz Schumacher, der die Redaktion bislang in Personalunion führte. Dies teilte das Medienhaus am Freitag mit. Der Neue an der Spitze der ostdeutschen Regionalzeitung gehört der Redaktion bereits seit 2011 an.