trending: Robert Habeck ist populär, nicht wichtig, Rammsteins “Deutschland” und ORF.at sagt “Ciao” zu Facebook

#trending // Robert Habeck ist populär, nicht wichtig Die nach Social-Media-Interaktionen erfolgreichste journalistische Geschichte des Tages war hierzulande der Spiegel-Online-Artikel zum neuesten ZDF-“Politbarometer”. Der Grund: eine falsche, bzw. schludrige Headline. Spiegel Online titelte “Habeck laut Umfrage wichtigster Politiker in Deutschland” und sorgte damit für einen Aufreger, insbesondere bei AfD-Politikern und deren Umfeld. Der Berliner AfD-Chef Georg Padzerski twitterte beispielsweise: “‘Habeck wichtigster Politiker’ – Dieses Land ist verrückt geworden. Ein Mensch, der ‘Vaterlandsliebe stets zum Kotzen fand’ und mit ‘Deutschland nichts anzufangen weiss’, ist lt. einer SPIEGEL-Umfrage ‘wichtigster Politiker’. Deutschland scheint verloren.” Abgesehen von den stark verkürzten Habeck-Zitaten finden sich gleich mehrere Fehler in dem Tweet. So handelt es sich natürlich nicht um eine “Spiegel-Umfrage”, sondern wie gesagt um das ZDF-“Politbarometer”, wie gleich viermal im Text zu lesen ist. Und – aber dafür kann Padzerski nicht einmal etwas – Robert Habeck ist keineswegs zum “wichtigsten” Politiker gekürt worden. Die Methodik des “Politbarometers” sieht seit jeher vor, dass die Befragten eine Liste küren, in der tatsächlich die zehn ihrer Meinung nach wichtigsten deutschen Politiker enthalten sind. Für diese vergeben sie dann Noten, allerdings nicht dafür, wie “wichtig” die Politiker sind, sondern was sie von den Politikern halten: Der beliebteste Politiker siegt also – und eben nicht der “wichtigste”. Spiegel Online hatte das falsch formuliert, die Headline lautete zunächst eben “Habeck laut Umfrage wichtigster Politiker in Deutschland“. Später änderte man die Headline in den korrekteren Satz “Habeck laut Umfrage beliebtester Politiker in Deutschland“, doch da waren die meisten der insgesamt 12.700 Interaktionen schon eingetrudelt.