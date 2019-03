“No.No.No.No.No.No.No.No.”: So sarkastisch titelt der Guardian zum Brexit-Abstimmungs-Chaos

Von

Die Ernüchterung in der britischen Bevölkerung ist groß: Es gibt keine Mehrheit für auch nur irgendeine Alternative zu Theresa Mays Austrittsabkommen mit der EU. Dabei wollten die Abgeordneten im Unterhaus selbst eine Ersatzlösung für das Austrittsabkommen der Premierministerin finden. Das hatten sie ja bereits zweimal abgelehnt. Doch es kam anders.

Nicht nur verfehlten ein zweites Referendum (268 zu 295 Stimmen) und eine Zollunion (264 zu 272) die Mehrheit knapp. Es scheiterten auch anderen Brexit-Alternativen, darunter der Labour-Brexit (237 zu 307), Brexit-Exit (184 zu 293), ein Austritt ohne Abkommen (160 zu 400) sowie eine Norwegen-Variante (65 zu 377).

Der Guardian reagiert mit Häme und Sarkasmus und titelt am Donnerstag: „Endlich darf das Parlament mitreden: Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein.“

Guardian front page, Thursday 28 March 2019: Parliament finally has its say: No. No. No. No. No. No. No. No pic.twitter.com/F21ltmOu1K

— The Guardian (@guardian) March 27, 2019