Die große Apple-Enttäuschung: Wie der Tech-Gigant zum Ankündigungskonzern verkam

Zwei Tage ist die Apple-Keynote alt, doch das Kopfschütteln hat immer noch nicht nachgelassen. Was genau wollte der Kultkonzern aus Cupertino wem eigentlich am Montag im Steve Jobs Theater beweisen? Fest steht: Bis auf das Premium-Nachrichten-Angebot Apple News+, das lediglich in den USA und Kanada ausgerollt wurde, erscheinen alle neuen Dienste erst in der zweiten Jahreshälfte – und teilweise auch nur in den USA. Warum verstrickt sich Apple wieder und wieder in vagen Ankündigungen?