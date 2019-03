trending: Die Urheberrechts-Richtlinie und Reaktionen, Jussie Smollett und 32 “Avengers: Endgame”-Poster

#trending // Jussie Smollett

In den USA sorgte der Schauspieler Jussie Smollett erneut für einen riesigen Social-Media-Aufreger. Smollett war Ende Januar überfallen worden, verprügelt, gewürgt und mit Bleichmittel übergossen. Smollet sagte damals, er gehe von einem rassistischen und homophoben Hassverbrechen aus, die maskieren Männer sollen “Make America Great Again” gerufen haben. Später gab es Vorwürfe, Smollett könnte den Überfall selbst in Auftrag gegeben haben. Zwei Brüder wären demnach von dem Schauspieler dafür bezahlt worden. Das führte Mitte Februar zu vielen Reaktionen auf Facebook und Twitter.

Am Dienstag wurde nun die Anklage gegen Smollett wegen der angeblichen Falschaussagen fallen gelassen, was für noch hitzigere Reaktionen sorgte als die Vorwürfe selbst im Februar. So kam Fox News mit dem Artikel “Jussie Smollett hoax charges dropped, actor wants to ‘move on with my life‘” auf 590.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter, CNN erreichte mit “Jussie Smollett case: All charges have been dropped, his lawyers say” 352.000 Reaktionen, NBC News mit “Jussie Smollet case: Chicago prosecutors drop all charges against ‘Empire’ actor” 254.000, usw.

Neben Tausenden Kommentaren im Stil von “Just because the charges were dropped does not mean he is innocent … he’s famous and have money .. that combo can make just about anything go away” und “Does the United States even HAVE a justice system?” empörte sich auch der Bürgermeister von Chicago und frühere Stabschef von Barack Obama, Rahm Emanuel: “This is without a doubt a whitewash of justice and sends a clear message that if you’re in a position of influence and power, you’ll get treated one way. Other people will be treated another way“