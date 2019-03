“Schönstes Bauarbeiter-Dekolleté aller Zeiten”: So genial verarscht Palina Rojinski Instagram-Spanner

Ein Urlaubsbild aus dem vergangenen Sommer war der Anstoß für Palina Rojinski. Auf dem Foto, das sie mit ihren 1,3 Millionen Follower bei Instagram teilte, sitzt sie bei 33 Grad mit Bikini in einem Schlauchboot. Was sich danach in der Kommentarspalte abspielte, hat selbst Moderatorenkollege Klaas Heufer-Umlauf noch nicht gesehen, wie er bei “Late Night Berlin” betont. Unzählige Beiträge, die die 33-Jährige auf unterstem Niveau auf ihr Aussehen reduzieren. Auch Medien hatten bereits in der Vergangenheit andere Instagram-Beiträge von Rojinski genutzt, um daraus Artikel wie “Busen-Hammer! Palina Rojinski zerstört mit ihren Brüsten das Internet” zu machen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Palina Rojinski (@palinski) am Jul 22, 2018 um 12:05 PDT



Aus Sicht von Rojinski war es nun Zeit für eine bittersüße Rache. “Wir wollen das Perverse mit dem Perversen bekämpfen”, sagt sie. Um die simplen Reflexe der Instagram-Meute zu bedienen, wollte die Moderatorin ein Bild eines Dekolletés posten, um ihre wunderschöne, neue Kette zu präsentieren.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Palina Rojinski (@palinski) am Mär 22, 2019 um 4:12 PDT

Was die perversen Follower, die auf das Bild mit Kommentaren wie “Geile Milchtüten” reagieren, nicht wissen: Beim vermeintlichen Dekolleté von Rojinski handelt es sich um die Pobacken von “Male-Model” Bernd. “Eine verblüffende Ähnlichkeit”, stellt sie fest.

Auch diverse Medien konnten sich nicht zurückhalten und haben aus dem Posting umgehend Beiträge gemacht, unter anderem mit Titeln wie “Wow! TV-Sexbombe lässt auf Instagram sehr tief blicken”oder “Palina Rojinski, warum zeigst du uns nur deine Brüste?”.

Die Antwort hat Rojinski nun selbst gegeben.

