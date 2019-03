EU-Parlament entscheidet über Artikel 13: Das sind die Livestreams zur Abstimmung

Am Dienstag ab 12.30 Uhr stimmt das EU-Parlament über die heftig umstrittene Reform des Urheberrechts ab. CDU-Europapolitiker Axel Voss ist optimistisch, dass das Europaparlament der Reform des Urheberrechts im Ganzen zustimmt. Hier können Sie die Diskussion im Parlament in mehreren Livestreams mitverfolgen.

Unter anderem bietet das Europa-Parlament über seine Webseite einen eigenen Livestream an. Sollte dieser Livestream aufgrund zahlreicher Anfragen überlastet sein, bietet “Europe by Satellite”, der TV-Informationsdienst der Europäischen Kommission, einen alternativen Livestream an.

Darüber hinaus sendet Phoenix ab 9 Uhr die Debatte im Parlament live im Fernsehen, via YouTube und über seine Webseite. Die EU-Staaten hatten der Reform bereits grundsätzlich zugestimmt. Für den Morgen ist am Dienstag eine Debatte zum Thema angesetzt.

Ab 12.30 Uhr stimmt das Parlament dann über das Ergebnis dieser Verhandlungen ab. Sollten die Abgeordneten dem Vorhaben zustimmen, dürfte es noch vor der Europawahl Ende Mai in Kraft treten. Dann hätten die EU-Länder zwei Jahre Zeit, die neuen Regeln in nationales Recht zu übertragen. Die EU-Staaten hatten der Reform bereits grundsätzlich zugestimmt.

