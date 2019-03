“Werden Rechtsmittel einlegen”: Bild wehrt sich gegen polizeiliche Durchsuchung von Redaktionsräumen

Am Samstagnachmittag haben mehrere Polizeibeamte versucht, Zugang bei der Bild zu bekommen. Dies berichtet das Nachrichtenportal am Montag in eigener Sache. Angeblicher Grund soll ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Verdachts auf Volksverhetzung sein. Die Ermittler, heißt es im Bericht, "wollten Internet-Zugriffsdaten von Bild-Lesern beschlagnahmen".