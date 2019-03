#trending // Flat Eric Die nach Social-Media-Interaktionen erfolgreichste Story des Wochenendes ist sehr ungewöhnlich. Sie erschien im Redaktionsblog des Faze Magazins, eines Fachtitels für elektronische Tanzmusik. Stolze 23.500 Likes & Co. sammelte der Artikel “Heute vor 20 Jahren wurde ‘Flat Beat’ veröffentlicht” ein. Auch nach 20 Jahren hat der legendäre Song “Flat Beat” also noch viele Fans. Die nicht mehr so ganz jungen werden sich erinnern: “Flat Beat” tauchte mitsamt der Puppe Flat Eric in Levi’s-Werbespots auf, schoss danach in die Charts. In Deutschland fand sich “Flat Beat” vier Monate lang in der Top 100, vier Wochen davon auf 1. Happy Birthday, Flat Eric.