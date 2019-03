#trending // Die Brexit-Petition

Eine Online-Petition hat am Donnerstag den Server des britischen Parlaments zum Absturz gebracht. Sie lautet “Revoke Article 50 and remain in the EU” und erreichte innerhalb von nur zwei Tagen mehr als 2,2 Millionen Unterschriften. Das “Petitions Committee” teilte auf Twitter mit: “The rate of signing is the highest the site has ever had to deal with” und entschuldigte sich für die damit verbundenen Server-Probleme.

Die große Zahl an Unterschriften – auch wenn eine Dunkelziffer von Fakes dabei sein dürfte – kam vor allem durch eine riesige Social-Media-Welle zustande: Mehr als 1,5 Millionen Likes, Shares & Co. sammelte die Petitions-Seite auf Facebook und Twitter ein. Auch wenn eine Petition ab 100.000 Unterschriften vom Parlament für eine Debatte in Betracht gezogen werden muss, gibt es keinen Automatismus, dass das auch wirklich geschieht. Ein kraftvolles Zeichen sind die 2,2 Millionen Unterschriften dennoch.