“Topmodels” legen wieder zu, “Cobra 11” mit miesem Staffelstart, Gesamtsieg für den “Kroatien-Krimi”

Nach der kleinen Delle gegen die Europa League vor einer Woche ging es für "Germany's next Topmodel" in dieser Woche wieder deutlich nach oben: Mit 1,78 Mio. 14- bis 49-Jährigen und 19,2% gewann die ProSieben-Reihe im jungen Publikum, besiegte auch die neue "Cobra 11"-Folge bei RTL haushoch. Tagessieger im Gesamtpublikum war aber "Der Kroatien-Krimi" des Ersten - mit erneut mehr als 5 Mio. Zuschauern.

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Donnerstag wissen müssen:

1. “Germany’s next Topmodel” gewinnt Zuschauer zurück

2,52 Mio. Menschen interessierten sich am Donnerstag für ProSiebens Casting-Soap “Germany’s next Topmodel”, der Marktanteil lag bei 8,6%. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen entsprachen 1,78 Mio. Zuschauer dem klaren Tagessieg und einem grandiosen Marktanteil von 19,2%. Im Vergleich zur Vorwoche sah damit fast eine halbe Million mehr Leute zu, die Europa League mit Eintracht Frankfurt hatte bei RTL die “Topmodel”-Quote etwas gedrückt. Im 14-Tages-Vergleich hingegen blieb “Germany’s next Topmodel” noch unter den Vergleichszahlen, die da bei sogar 2,75 Mio. und 9,8%, bzw. 1,91 Mio. und 21,8% lagen.

2. “Alarm für Cobra 11” mit schwachem Staffelstart

Klar hinter dem Tagessieger “Germany’s next Topmodel” landete die erste neue Folge der RTL-Serie “Alarm für Cobra 11”: 1,13 Mio. 14- bis 49-Jährige entsprachen einem Marktanteil von 11,8% – für “Cobra 11”- und RTL-Verhältnisse ein enttäuschendes Ergebnis. Eine Wiederholung aus der Serie fiel im Anschluss mit 1,00 Mio. auf 10,9%, die alte “Beck is back!”-Episode erzielte ab 22.10 Uhr gar nur 7,5%. Sat.1 erzielte mit seinen Serien “FBI” und “Criminal Minds” zwischen 20.15 Uhr und 22.15 Uhr mit jeweils nur 660.000 jungen Zuschauern Marktanteile von 6,9% und 7,2% – eine erneute Enttäuschung.

Anzeige

3. RTL II und Vox besiegen Sat.1 mit “Hartes Deutschland” und “Kindsköpfe 2”

Vor Sat.1 landeten in den Prime-Time-Charts auch noch die Programme von RTL II und Vox. Bei RTL II schalteten 830.000 14- bis 49-Jährige die Doku-Soap “Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt” ein, der Marktanteil lag mit 8,9% weit über dem Sender-Normalniveau. Immerhin 750.000 14- bis 49-Jährige entschieden sich für den Vox-Film “Kindsköpfe 2” – gute 8,0%. “Rosins Restaurants” konnte bei kabel eins nicht mithalten, kam mit 520.000 jungen Zuschauern auf solide bis ordentliche 5,6%.

4. “Der Kroatien-Krimi” siegt im Gesamtpublikum

Die Nummer 1 des deutschen Fernsehens hieß am Donnerstag “Kroatien-Krimi”: 5,05 Mio. Leute entschieden sich für den neuen 90-Minüter aus der Reihe, “Der Henker”. Der Marktanteil lag damit bei 16,4%. Im Vergleich zur Vorwoche verlor die ARD-Reihe damit aber Zuschauer und Marktanteile, damals sahen noch 5,40 Mio. (17,4%) zu. Ein Teil des verloren gegangenen Publikums wechselte womöglich zur ZDF-Reihe “Tonio & Julia”: Die steigerte sich nämlich von 4,08 Mio. und 13,2% auf nun 4,24 Mio. und 13,8%.

5. folgt in Kürze

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.