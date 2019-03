#trending // Der “Once upon a Time in Hollywood”-Trailer Hätte es den “Stranger Things”-Trailer am Mittwoch nicht gegeben, so hätte eine andere Film-Vorschau die YouTube-Trends angeführt: die zu Quentin Tarantinos neuntem Film “Once upon a Time in Hollywood”. 4,7 Millionen mal wurde sie auf dem YouTube-Account von Sony Pictures Entertainment aufgerufen, 2,3 Millionen mal auf dem Twitter-Profil von Leonardo DiCaprio.