Donald Trump wirft Facebook, Google & Co. Parteilichkeit vor – bucht aber weiter kräftig Social Ads

“Facebook, Twitter und Google sind so sehr für die Demokraten voreingenommen, dass es lächerlich ist”, twitterte Donald Trump Ende vergangenen Jahres. Twitter habe es etwa “deutlich erschwert”, Trumps Konto @realDonaldTrump zu folgen, behauptete der US-Präsident zudem im vergangenen Dezember.

Drei Monate später erneuerte der 72-Jährige seine Kritik an den Social Media-Giganten. “Facebook, Google, Twitter, ganz zu schweigen von den korrupten Medien, sind so sehr auf der Seite der linksextremen Demokraten”, twitterte Trump heute.

Für seine Anhänger hatte er jedoch im nächsten Atemzug die passende Botschaft parat: “Aber fürchtet Euch nicht, wir werden trotzdem gewinnen, genau wie zuvor”, spielte Trump unter Verwendung seines Wahlkampf-Hashtags #MAGA (Make America Great Again – A.d.R.) auf seinen überraschenden Wahltriumph 2016 an.

Facebook, Google and Twitter, not to mention the Corrupt Media, are sooo on the side of the Radical Left Democrats. But fear not, we will win anyway, just like we did before! #MAGA

Allerdings: Trump benutzt die sozialen Medien weiter, um sich ohne Unterlass zu verbreiten. Tatsächlich ist der US-Präsident auch weiter bereit, auf Facebook und Google Anzeigen zu buchen – und zwar im ganz großen Stil.

Trump is already spending more on FB than the entire Dem field put together.

2020, even more than 2016, will be a ‘FB election’, with every piece of FB machinery–Custom Audiences, Lookalikes, iterative creative testing, voter file hyper-targeting, etc.–mustered at scale. pic.twitter.com/ZthIo7tCWL

— Antonio García Martínez (@antoniogm) March 19, 2019