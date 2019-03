“Wir sind keine Schnäppchen”: Mehrtägiger Warnstreik bei ComputerBild angekündigt

Von

Seit Dienstagmorgen ziehen Mitarbeiter der Computer Bild im Rahmen eines Warnstreiks unter anderem durch die Hamburger Hafen City. “Axel Springer hat auch nach dem letzten Warnstreik im Dezember kein verbessertes Angebot vorgelegt”, kritisierten die Verhandlungsführer Stefan Endter (DJV) und Martin Dieckmann (Verdi). “Der Konzernvorstand verharrt in reiner Verweigerungshaltung.“

A post shared by Wir sind Schnäppchen! (@wirsindschnaeppchen) on Mar 19, 2019 at 2:33am PDT

View this post on Instagram

Sie verweisen dabei auf einen offenen Brief der Beschäftigten an den Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner, der bislang jede Stellungnahme verweigere. Unter dem Motto “Wir sind keine Schnäppchen” kritisieren Teile der Belegschaft, dass sich unter einem “rigiden Sparkurs” die Arbeitsbedingungen mehr und mehr verschlechtern würden. Auf der eigens zu diesem Zweck eingerichteten Webseite cobi-tarif.de heißt es dazu:

Immer mehr Arbeit lastet auf immer weniger Schultern. Außerdem kämpfen fast alle Mitarbeiter mit deutlichen Nettoeinkommensverlusten, denn einen ordentlichen Tarifvertrag, der für eine faire und gerechte Bezahlung sorgt, gibt es in der Computer Bild Digital GmbH nicht. Die Folge: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdienen bis zu 40 Prozent weniger als Kollegen in Verlagen, in denen der Tarifvertrag für Zeitschriften gilt. So kann und darf es nicht weitergehen!