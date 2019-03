#trending // Das “virale” Terror-Video Im Zuge des Terroranschlags von Neuseeland ist auch der Druck auf die Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube wieder groß geworden. Dort wurde das zunächst als Livestream vom Täter auf Facebook übertragene Video der Morde zahlreich weiter verbreitet. Die Netzwerke hätten dabei versagt, die Uploads schnell wieder zu löschen, so der Vorwurf. Doch so einfach ist die Wahrheit dann eben doch nicht. Wie Facebook am Sonntag deutscher Zeit u.a. auf Twitter mitteilte, wurden Versionen des Täter-Videos in den ersten 24 Stunden 1,5 Millionen mal auf Facebook gelöscht, 1,2 Millionen mal davon bereits beim Upload-Versuch. Wie das geschieht, beschreibt ein Facebook-Sprecher u.a. bei Wired: “We are adding each video we find to an internal database which enables us to detect and automatically remove copies of the videos when uploaded again. We urge people to report all instances to us so our systems can block the video from being shared again.” Um neue Versionen des Videos, die anders aussehen, beispielsweise, weil sie von einem Bildschirm abgefilmt wurden oder anderweitig bearbeitet wurden, ebenfalls schnell zu erkennen, nutzt der Social-Media-Gigant u.a. Systeme, die sonst Gewaltvideos identifizieren und Audio-Erkennung. Dass Videos dennoch zeitweise auf den Plattformen zu finden waren, liegt auch daran, dass es eben deutlich schwieriger ist, Live-Material bzw. sehr frische, neue Videos zu erkennen. Die Systeme müssen sie erst kennen, bevor sie sie auch zuverlässig sperren können. Das alles geschieht dann übrigens u.a. durch Upload-Filter, über die derzeit im Rahmen der EU-Urheberrechtsreform so hitzig diskutiert wird. Um die Netzwerke ein bisschen in Schutz zu nehmen: Nach meinen Erfahrungen waren die Videos der Tat aus Neuseeland deutlich schwieriger zu finden als noch bei vergleichbaren Taten vor einigen Jahren. Perfekt funktionieren die Systeme noch nicht, doch sie werden definitiv besser. Lesenswert neben dem Wired-Artikel dazu noch ein Text auf Motherboard und ein Twitter-Thread von Matthew Ball.