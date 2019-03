trending: Schalker im BVB-Flieger, Jan Hofer, “Avengers: Endgame” und Beto O’Rourke

#trending // Beto O’Rourke

Apropos Pathos: Noch mehr Pathos als in den 3:30 Minuten, in denen Beto O’Rourke seine Kandidatur zur US-Präsidentschaft erklärte, geht kaum. “The challenges that we face right now, the interconnected crises in our economy, our democracy and our climate have never been greater. They will either consume us, or they will afford us the greatest opportunity to unleash the genius of the United States of America”, sagt er beispielsweise.

Spannend: Das Video, in dem er seine Kandidatur erklärt, wurde zuerst in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Auf Twitter wurde es 2,4 Mio. gesehen, auf Facebook 2,2 Mio. mal. O’Rourke, Anfang der 1990er Sänger der Punkband Foss, hatte sich für die Demokraten Ende 2018 schon als Senator von Texas beworben und verlor nur knapp gegen Amtsinhaber Ted Cruz von den Republikanern.

CNN sammelte mit dem Artikel “Beto O’Rourke announces he’s running for president in 2020” 177.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter ein, der britische Independent mit “Beto O’Rourke: Democrat rising star to run for president against Trump in 2020 election” 168.000.