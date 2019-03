“Tagesschau”-Moderator Jan Hofer: Schwächeanfall vor laufender Kamera, ARD bricht Sendung ab

Dramatische Szene im Studio der "Tagesschau" in Hamburg-Lokstedt: ARD-Moderator Jan Hofer erlitt in der laufenden Sendung am Donnerstagabend einen Schwächeanfall, musste sich musste sich am Tisch festklammern. Sekundenlang zeigt die Kamera, wie der Sprecher darum ringt, die Abmoderation hinter sich zu bringen, dann bricht die Regie die Sendung ab. Hofer wird zur ärztlichen Untersuchung gebracht.