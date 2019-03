Madsack-Portal Sportbuzzer gründet Aktionsbündnis für Amateurfußball: “Vielen Vereinen fehlt es an Unterstützung”

In der Fußballszene war es über Wochen ein Rätsel, was es mit dem Hashtag #GABFAF auf sich hat. Nun hat die Madsack Mediengruppe das Geheimnis gelüftet: Das "Gemeinsame Aktionsbündnis zur Förderung des Amateurfußballs“ vom Sportportal Sportbuzzer möchte damit den Amateurfußball stärken. Mit an Bord sind prominente Unterstützer wie die TV-Moderatoren Jochen Breyer und Laura Wontorra.