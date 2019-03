“Glaubwürdiger Wendepunkt” – Bild am Sonntag und Auto Bild verleihen wieder das Goldene Lenkrad

Von

“Nach einem turbulenten Jahr mit Diskussionen über Diesel und Verbrauchsmessungen sehen wir inzwischen einen glaubwürdigen Wendepunkt. Auf der IAA Anfang September wird die Zukunft des Autos gezeigt. Was davon preiswürdig ist, werden wir 2019 für unsere Leser einordnen”, so Tom Drechsler, Chefredakteur Auto der Bild-Gruppe. Was genau er mit dem “Wendepunkt” meint bleibt freilich im Unklaren – immerhin sind die Debatten um Diesel, Feinstaub und die Verantwortung der Auto-Industrie keineswegs beendet. Marion Horn, Chefredakteurin Bild am Sonntag ergänzt: “Der Wandel in der Autoindustrie ist sicher noch nicht abgeschlossen. Die Neuauflage des Goldenen Lenkrads verstehen wir als positiven Anreiz für neues Vertrauen und Lust auf Innovationen.” Na dann.

Die Absage des Lenkrads vergangenes Jahr wird nun als “Jahr des bewussten Pausierens” bezeichnet. Am 12. November wird die Auszeichnung auf einer Gala im Axel-Springer-Haus in Berlin verliehen. Die Veranstaltung moderiert – wer sonst? – Barbara Schöneberger.

Das Goldene Lenkrad wird 2019 in zehn, zum Teil neu geschaffenen, Test-Klassen vergeben. Vom Kleinwagen bis zum SUV werden jeweils sieben Neuerscheinungen von einer Fachjury aus Journalisten, Bloggern, Rennfahrern und Technikern nominiert. Anschließend wählen die Leser aus diesen Neuheiten je drei Favoriten für die Testfahrten aus. Hier werden von der Jury die Gewinner nach verschiedenen Testkriterien ermittelt. Darüber hinaus vergibt die Jury einen Sonderpreis für die “Beste Innovation” des Jahres.

