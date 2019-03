trending: Sigi Maurer, der “College Admissions Cheating Scam”, der Hashtag #Trashtag und David Beckhams Denkmal

#trending // Der Hashtag #Trashtag Nach zahlreichen sinnlosen Challenges geht derzeit eine Aufgabe durchs Netz, die mal sinnvoll ist. Unter dem Hashtag #Trashtag posten zahlreiche Social-Media-Nutzer Fotos von vermüllten Gegenden und Fotos der gleichen Orte, nachdem sie sie vom Müll befreit haben. Los ging die Welle offenbar mit einem Facebook-Post des Nutzers Byron Roman: “Here is a new #challenge for all you bored teens. Take a photo of an area that needs some cleaning or maintenance, then take a photo after you have done something about it, and post it.” Der Post, der inzwischen nicht mehr online steht, wurde hunderttausende Male geteilt und mit Likes versehen. Aus dem dort noch verwendeten Hashtag #BasuraChallenge (Basura = spanisch für “Müll”), der sich bereits tausende Male weiter verbreitete, wurde im englischsprachigen Raum dann der Wortwitz-Hashtag #Trashtag. 67.000 Tweets mit dem Wort gab es allein auf Twitter bis Mitternacht – und das werden nicht die letzten gewesen sein. Aus allen möglichen Ländern posten Nutzer Fotos von vermeintlichen Aufräumaktionen auf Twitter, Instagram, Facebook und Reddit, Medien wie Unilad, 9Gag und vt berichteten, sammeln damit hunderttausende Likes ein. Große Nachrichtenmedien springen auf den Zug auf und inspirieren weitere Nutzer. Viraler Umweltschutz.