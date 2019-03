trending: Angela Merkel, Sahra Wagenknecht, die “Daylight Saving Time” und Zinedine Zidane

#trending // Die “Daylight Saving Time”

In Europa könnte die Zeitumstellungs-Debatte demnächst zu Ende zu gehen: Ende März soll im EU-Parlament abgestimmt werden, ob Sommer- und Winterzeit innerhalb der Europäischen Union abgeschafft werden. Das “ob” ist dabei wohl keine allzu umstrittene Frage mehr, stattdessen aber noch, das “wie”, also welche Zeit dann künftig gelte: die bisherige Sommer- oder die bisherige Winterzeit.

Auch in den USA gibt es eine entsprechende Debatte um die “Daylight Saving Time”, wie die Sommerzeit dort heißt. Donald Trump twitterte am Montag: “Making Daylight Saving Time permanent is O.K. with me!” und sammelte damit 158.000 Likes und Retweets ein. Fox News bescherte er damit einen der erfolgreichsten US-Artikel des Tages: “Trump says he’s ‘O.K.’ with ‘permanent’ Daylight Saving Time” erreichte 133.600 Interaktionen auf Facebook und Twitter.