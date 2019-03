Schwarzwald-“Tatort” knackt die 9-Mio.-Marke, ZDF-Dreiteiler “Bella Germania” startet blass

Der neueste "Tatort" aus dem Schwarzwald hat einen klaren Tagessieg eingefahren - klarer, als wohl so mancher erwartet hat. Denn: Mit 9,14 Mio. zu 4,67 Mio. Zuschauern ließ der Krimi dem Start des ZDF-Dreiteilers "Bella Germania" keine Chance. Der erreichte sogar nur die zweitschlechteste Sonntagabend-Zahl des bisherigen ZDF-Jahres 2019. Auch im jungen Publikum gewann der "Tatort" - hier vor "Ghost in the Shell" und "Kitchen Impossible".