“It’s Show Time”: Apple kündigt Keynote für den 25. März an, auf der der Video-Streaming-Dienst vorgestellt werden dürfte

Die Gerüchte haben nicht getrogen: Wie erwartet wird Apple heute in zwei Wochen die nächste Keynote abhalten. Der zweitwertvollste Konzern der Welt verschickt heute dazu Einladungen an Journalisten, die ein klares Signal senden. "It's show time", betitelt Apple seine Einladung – und macht damit überdeutlich eine Anspielung an seinen geplanten Video-Streaming-Dienst, der am 25. März enthüllt werden dürfte. Auch einen Abo-Dienst für journalistische Angebote soll Apple ankündigen.