Das Erste dominiert den Samstag mit Wintersport und Bundesliga, um 20.15 Uhr siegt aber “Friesland” vom ZDF

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Samstag (und Freitag) wissen müssen:

1. Das Erste dominiert den Tag – vor allem dank elf Stunden Sport

Mit einem Tagesmarktanteil von 17,6% war Das Erste die klare Nummer 1 des TV-Samstags. Vor allem wegen des elf Stunden langen Sport-Marathons von 9 bis 20 Uhr – unterbrochen nur von einigen “Tagesschauen” – erzielte der Sender einen solchen Tagesmarktanteil. Zwischen 10 Uhr und 23.25 Uhr gab es keine einzige Sendung mit weniger als 15%. Die besten Marktanteile erreichte der Sender um 16.30 Uhr mit dem Sprint der Herren bei der Biathlon-WM (4,69 Mio. Zuschauer / 25,2% MA), der Bundesliga-“Sportschau” (5,37 Mio. / 23,0%) und der 20-Uhr-“Tagesschau” (6,74 Mio. / 24,2%).

2. ARD auch um 20.15 Uhr top, doch das ZDF siegt mit “Friesland”

Auch um 20.15 Uhr lief es für Das Erste super: 5,38 Mio. sahen die Show “Wer weiß denn sowas XXL”, der Marktanteil lag bei stolzen 19,4%. Eine Prime-Time-Sendung war am Samstag aber noch erfolgreicher: der ZDF-Krimi “Friesland: Asche zu Asche”: 6,86 Mio. Zuschauer und 22,6% entsprechen der drittbesten Zuschauerzahl und dem zweitbesten Marktanteil der Krimireihe seit dem Start 2014. Stärkstes Programm der Privatsender war “Deutschland sucht den Superstar” mit 4,01 Mio. Sehern und 13,7%.

3. “DSDS” gewinnt im jungen Publikum mit stabil starken Zahlen, “Take Me Out” holt zu später Stunde neuen Marktanteilsrekord

Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann RTLs “Deutschland sucht den Superstar” den Samstag – mit 1,80 Mio. jungen Zuschauern und einem erneut grandiosen Marktanteil von 21,4%. “Take Me Out” sahen um 22.35 Uhr noch 1,59 Mio. (23,2%). Eine weitere Ausgabe der Show erzielte ab 23.40 Uhr mit immerhin noch 1,23 Mio. 14- bis 49-Jährigen sogar einen Marktanteilsrekord: Nie zuvor gab es für “Take Me Out” einen besseren Marktanteil als die nun erzielten 25,6%. Die ersten Verfolger von RTL waren um 20.15 Uhr nicht ProSieben und Sat.1, sondern das ZDF und Das Erste: “Friesland” schalteten 1,02 Mio. 14- bis 49-Jährige (12,0%) ein, “Wer weiß denn sowas XXL” 920.000 (11,4%).

4. ProSieben und Sat.1 enttäuschen mit Filmen, RTL II besiegt Vox und kabel eins

ProSieben und Sat.1 kamen am Samstagabend mit Hollywood-Filmen nicht über 8% hinaus: Für die “Monuments Men” interessierten sich bei ProSieben 660.000 14- bis 49-Jährige (7,9%), Sat.1 erreichte mit “Percy Jackson – Diebe im Olymp” fast identische 650.000 und 7,8%. Bei den drei Sendern der zweiten Privat-TV-Liga setzte sich RTL II mit “Ghost Rider” durch: 450.000 14- bis 49-Jährige reichten für solide 5,4%. “Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.” erzielten danach mit zwei neuen Folgen ähnliche 5,6% und 5,3%. Vox hingegen blieb mit dem “Winnetou”-Ersatz “American Pie: Das Klassentreffen” bei unschönen 410.000 und 4,9% hängen, kabel eins erreichte mit zweimal “Hawaii Five-O” und einmal “Scorpion” 4,4%, 4,8% und 4,0%.

5. “Praxis mit Meerblick” gewinnt den Freitag vor der Biathlon-WM und der “heute-show”

Da die MEEDIA-Quoten-Analyse am Samstag ausgefallen ist, folgt an dieser Stelle noch ein kurzer Blick auf die Freitags-Quoten: Die “Praxis mit Meerblick” bescherte dem Ersten den klaren Tagessieg – mit 5,64 Mio. Zuschauern und tollen 18,6%. Silber und Bronze gingen an die Biathlon-WM, die ab 16.15 Uhr im Ersten 4,22 Mio. (27,3%) einschalteten, sowie an die “heute-show” mit 4,21 Mio. Zuschauern und 18,0%. Die beiden ZDF-Krimireihen waren ungewohnt blass: Mit 3,80 Mio. und 4,08 Mio. Sehern blieben “Professor T.” und “Letzte Spur Berlin” 12,5% und 13,7%. Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann “GZSZ” den Tag mit 1,41 Mio. und 18,6% vor “Big Bounce” mit 1,31 Mio. und 15,3%. Die RTL-Show steigerte sich damit ebenso wie die Sat.1-Retro-Show “Was für ein Jahr!”, die mit 810.000 14- bis 49-Jährigen 9,3% erreichte – also viel besser lief als bei der Premiere eine Woche zuvor, als 540.000 nur für 6,4% reichten.

