Für weltweite Diskussionen insbesondere unter Tech-Journalisten sorgte am Mittwochabend deutscher Zeit Mark Zuckerbergs neuester Post zur Zukunft Facebooks. In “A Privacy-Focused Vision for Social Networking” beschreibt er seine Vision einer Messaging- und Social-Media-Plattform, die auf Privatsphäre und Datenschutz fokussiert ist.

“Privacy gives people the freedom to be themselves and connect more naturally, which is why we build social networks”, so Zuckerberg. Und weiter: “Public social networks will continue to be very important in people’s lives — for connecting with everyone you know, discovering new people, ideas and content, and giving people a voice more broadly. People find these valuable every day, and there are still a lot of useful services to build on top of them. But now, with all the ways people also want to interact privately, there’s also an opportunity to build a simpler platform that’s focused on privacy first.”

Kritikern entgegnet Zuckerberg: “I understand that many people don’t think Facebook can or would even want to build this kind of privacy-focused platform — because frankly we don’t currently have a strong reputation for building privacy protective services, and we’ve historically focused on tools for more open sharing. But we’ve repeatedly shown that we can evolve to build the services that people really want, including in private messaging and stories.”

Der neue Ansatz, den Zuckerberg entwickeln will, soll privat sein, sicher, verschlüsselt und soll Inhalte nach einer gewissen Zeit automatisch löschen: “Over the next few years, we plan to rebuild more of our services around these ideas.” “In a few years, I expect future versions of Messenger and WhatsApp to become the main ways people communicate on the Facebook network.” Voller Pathos schließt Zuckerberg mit den Worten: “I believe we should be working towards a world where people can speak privately and live freely knowing that their information will only be seen by who they want to see it and won’t all stick around forever. If we can help move the world in this direction, I will be proud of the difference we’ve made.”

Die Diskussionen gehen bislang vor allem in die Richtung, wie ernst es Zuckerberg meint, denn in der Tat ist der Facebook-Chef nicht bekannt dafür, vernünftig mit Daten umzugehen und die Privatsphäre seiner Nutzer zu achten. Im breiten Mainstream ist die Diskussion über Zuckerbergs Beitrag noch nicht angekommen, denn 22.000 Likes & Co. nach sechs Stunden sind für einen Zuckerberg-Post nicht sonderlich viele Interaktionen. Offenbar klingen die Pläne des Facebook-Gründers vorerst einfach zu abstrakt und unkonkret.