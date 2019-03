“Führende Marke im Wirtschafts-Journalismus”: Springer holt deutschen Business Insider nach Berlin und stockt Redaktion auf

Axel Springer stellt den Business Insider in Deutschland neu auf und verlegt den Redaktionssitz von Karlsruhe nach Berlin. In das Team soll deutlich investiert werden. Das Medienhaus bezeichnet die Maßnahme als "den nächsten Schritt, um das Potenzial der Marke auch in Deutschland stärker zu nutzen". Die bisherige Dachgesellschaft finanzen.net wird damit nicht mehr für das Portal zuständig sein.