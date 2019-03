trending: der Kampf gegen HIV, Luke Perrys Tod, der “Game of Thrones”-Trailer, Boateng, Hummels und Müller

Da #trending gestern ausgefallen ist, gibt es heute noch einen Nachklapp mit einem Thema vom Montag: Der Tod des Schauspielers Luke Perry hat weltweit viele Millionen Menschen bewegt. Die Zahlen in den sozialen Netzwerken sind überwältigend. So fanden sich auf den ersten sieben Plätzen der journalistischen deutschsprachigen Artikel nach Social-Media-Interaktionen am Montag sechs zu Luke Perry. Der siebte hatte ebenfalls mit einem Toten zu tun: dem Prodigy-Musiker Keith Flint. Am erfolgreichsten waren Promiflash, Bild und Bunte.de – mit 110.400, 65.800 und 52.100 Interaktionen.

Unfassbare Zahlen gab es im englischsprachigen Journalismus: Rekordverdächtige 3,4 Mio. Facebook- und Twitter-Interaktionen erreichte TMZ mit “‘Beverly Hills, 90210’ Star Luke Perry Dead at 52 After ‘Massive’ Stroke“, 1,5 Mio. Mail Online mit “Luke Perry death: Beverly Hills 90210 star passes away aged 52” und 1,3 Mio. People mit “Luke PerryDead: Beverly Hills 90210 and Riverdale Actor Dies at 52“. Zahllose weitere Medien erreichten zudem sechsstellige Zahlen.

Groß war auch die Zahl der Kollegen, Freunde und Weggefährten, die in den sozialen Netzwerken Abschied von Perry nahmen: Molly Ringwald, die mit Perry in der TV-Serie “Riverdale” spielte, twitterte: “My heart is broken. I will miss you so much Luke Perry. Sending all my love to your family” und erreichte damit rund 140.000 Likes und Retweets. Leonardo DiCaprio kam mit “Luke Perry was a kindhearted and incredibly talented artist. It was an honor to be able to work with him. My thoughts and prayers go out to him and his loved ones” auf 104.000 Reaktionen, die “Riverdale”-Autoren erreichten auf dem Twitter-Account @RiverdaleWriter mit “Luke Perry… you were a joyful and vibrant soul. You will be missed but most certainly your legacy will be remembered forever. Rest in love and peace, friend” 92.000 Interaktionen.

My heart is broken. I will miss you so much Luke Perry. Sending all my love to your family. ❤️ #LukePerry

— Molly Ringwald (@MollyRingwald) March 4, 2019