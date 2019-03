“Größte Schlacht der Filmgeschichte”: HBO veröffentlicht ersten Trailer zum “Game of Thrones”-Finale

Düsterer Vorgeschmack für Fans: HBO hat am Donnerstagabend den ersten Trailer für die achte "Games of Thrones"-Staffel veröffentlicht. Der Zweiminüter soll auf die letzte Staffel der Kultserie einstimmen, die am 14. April in den USA anläuft. In Deutschland zeigt Sky nicht nur die neuen Folgen, sondern baut kurzerhand seinen Sender Sky Atlantic HD um.

Von

Arya Stark (Maisie Williams) läuft angsterfüllt durch dunkle Gänge. Über den Kopf von Sansa Stark (Sophie Turner) fliegen riesige Drachen hinweg. Heere bereiten sich auf eine drohende Schlacht gegen eine Armee von Untoten vor. Jon Snow (Kit Harington) beschwört unterdessen die Ankunft der Gegner. “Sie kommen. Unser Feind stoppt nicht, wird nicht müde, hat keine Angst”, sagt die Fantasy-Figur in dem Trailer. Zu sehen sind auch weitere Charaktere aus dem “GoT”-Universum, darunter Daenerys Targaryen und Tyrion Lannister.

Sechs Folgen in Spielfilm-Länge

Knapp zwei Jahre mussten Fans nun auf neue Folgen der Fantasy-Serie warten. Denn die Produktion der sechs finalen Episoden hatte bereits im Oktober 2017 begonnen. Zum Abschluss erwartet die Zuschauer laut der für gewöhnlich gut informierten “Entertainment Weekly” nicht weniger als die “größte Schlacht der Fernsehgeschichte”. Der Kampf der Menschen gegen die Armee der Untoten wurde über Wochen im nordirischen Belfast gedreht. 55 Nächte brauchte das Filmteam allein für die Außenaufnahmen.

Ursprünglich hatten die Macher der Serie die letzten sechs Folgen als Kinofilme entworfen. Das verriet Showrunner David Benioff dem US-Magazin im vergangenen November. Der Grund: die vergleichsweise enorm hohen Kosten für eine TV-Produktion. Doch HBO hatte sich offenbar dagegen ausgesprochen, das Finale in Form von drei Kinofilmen zu produzieren – dafür aber das Budget verdreifacht.

So kostete eine Folge laut “Entertainment Weekly” stolze 15 Millionen Dollar, die gesamte Staffel demnach 90 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Eine Folge der beliebten Netflix-Serie “Stranger Things” verschlang im Schnitt “nur” 6,8 Millionen Dollar. Dafür bekommen die Zuschauer aber auch mehr pro Folge geboten: Jede Episode soll demnach Spielfilmlänge haben.

Sky startet einen “GoT”-Sender Anzeige

Bevor die achte und letzte Staffel von “Game of Thrones” in Deutschland startet, wird Sky noch einmal alle vorherigen Staffeln zeigen. Vom 8. bis 15. April baut man deswegen den Sender Sky Atlantic HD zum sogenannten “Pop-up-Sender Sky Atlantic Thrones HD” um. Jeden Tag gibt es für Fans jeweils eine Staffel der Fantasy-Saga nonstop sowie diverse Specials zu sehen. Los geht es am 8. April um 21.30 Uhr, die letzte Episode der siebten Staffel endet in der Nacht vom 14. auf den 15. April.

Ab 3 Uhr ist dann die erste Folge der heiß ersehnten letzten Staffel sowohl auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf zu sehen. Auf Sky Atlantic Thrones HD läuft die erste Folge der achten Staffel am 15. April um 20.15 Uhr. Zudem sind die Episoden für gewöhnlich einen Tag später bei Amazon Prime und iTunes als Video-on-Demand abrufbar.

Wie geht es weiter? (Nur weiterlesen, wenn Sie Staffel 7 gesehen haben!)

Der Nachtkönig und seine Weißen Wanderer haben die Mauer überwunden. Nun ist der Winter endgültig da. Doch die vermeintliche Allianz der Lebenden gegen die Toten scheint zum Scheitern verurteilt. Dürfte Cersei doch der Rache für ihre zu großen Teilen ermordete Famile den Vorzug vor dem Zugeständnis an Daenerys, Jon und Co. geben. Ob ihr hinterlistiger Plan aufgeht, wird sich in der achten Staffel klären.

Lieblings-Hassperson Lord Petyr Baelish alias “Littlefinger” hingegen kann nicht mehr mit-intrigieren: Als Strafe für notorisches Lügen und systematischen Betrug brachte die kleine Arya ihn zuletzt um. Derweil ist ein anderes Geheimnis gelüftet: Jon Snow ist gar nicht Jon Snow, sondern der Sohn von Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark, die sogar rechtmäßig verheiratetet waren. Damit ist Jon, der eigentlich Aegon Targaryen heißt, tatsächlich kein Bastard, sondern der legitime Erbe auf den Eisernen Thron. Das ist umso pikanter, weil er zum Ende der siebten Staffel eine Liebschaft mit der Drachenkönigin Daenerys Targaryen begann. Zu diesem Zeitpunkt wussten beide noch nicht, dass sie eigentlich Neffe und Tante sind. So könnten aus zwei Liebenden in Staffel 8 nun erbitterte Gegner um die Thron-Nachfolge werden.

mit Material der dpa

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.