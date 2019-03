ZDF siegt mit Krimi-Wiederholung klar gegen “Karneval in Köln” des Ersten, “Wir sind klein und ihr seid alt” holt Rekord

Der Rosenmontag hat keiner Karnevalsshow den Tagessieg im deutschen Fernsehen beschert, sondern einem Krimi. 5,49 Mio. sahen im ZDF die Wiederholung von "Mörderische Stille", die ARD-Show "Karneval in Köln 2019" erreichte nur 4,16 Mio. - weniger als in den vergangenen Jahren. Im jungen Publikum gewann "The Big Bang Theory" mit grandiosen Zahlen, aber auch die Vox-Reihe "Wir sind klein und ihr seid alt" war ein voller Erfolg.