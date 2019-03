Bloomberg News : Daniel Schäfer wird neuer Deutschland-Chef

Von

Schäfer begann seine journalistische Laufbahn 1997 bei der Nachrichtenagentur Reuters. Für die FAZ berichtete er von 2004 an über Großbanken und die Folgen der Hypothekenkrise. Ab 2008 schrieb er für die Financial Times, bevor er Anfang 2015 zum Handelsblatt wechselte. Schäfer studierte Politik, Internationale Beziehungen, Kommunikation und Wirtschaft an den Universitäten Kent in England und Hohenheim bei Stuttgart.

Some personal news for a change: Very excited to join @business this summer as German bureau chief https://t.co/7gBls45qlJ #Bloomberg #Handelsblatt — Daniel Schäfer (@schaeferdaniel) January 15, 2019 Anzeige

Für seine Arbeit als Journalist und Buchautor wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Journalistenpreis, dem Förderpreis der Ludwig-Erhard-Stiftung und dem Deutschen Wirtschaftsbuchpreis für sein Werk „Die Wahrheit über die Heuschrecken: Wie Finanzinvestoren die Deutschland AG umbauen“. Schäfer wird den Posten mit Sitz in Frankfurt im Laufe des Jahres antreten und das Team aus 55 Journalisten in Frankfurt, Berlin und München leiten.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.