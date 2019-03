trending: Rosenmontagszüge, Impfgegner, Mario Balotellis Instagram-Torjubel, Cordula Grün und Will Smith’s Bucket List

#trending // Cordula Grün

Eins der größten Musikphänomene der jüngeren Vergangenheit heißt “Cordula Grün“. Der Song des österreichischen Musikers Josh., eigentlich ein leicht melancholischer Popsong, dem man mehr Nähe zum Indie-Pop als zum Partykracher attestieren würde, ist genau das geworden: ein Partykracher. Im Sommer 2018 stieg der Song erstmals in die Charts ein, kletterte in Österreich bis auf Platz 5 und wurde zum Sommerhit ausgerufen. In Deutschland kam der erste große Hype auf dem Oktoberfest, auf dem ganze Festzelte den Ohrwurm mitgrölten. Folge: Höchstplatzierung auf 27 in den deutschen Charts am 5. Oktober.

Bis Dezember war “Cordula Grün” dann wieder aus den deutschen Charts verschwunden und in Österreich zumindest auf Rang 56 abgesackt. Doch dann kam die Phase der Ski-Urlaube mit Aprés-Ski-Partys. Und schon ging es wieder nach oben: von 0 auf 47 am 4. Januar in Deutschland und von 56 auf 21 in Österreich.

Am 22. Februar fiel “Cordula Grün” dann wieder fast aus den deutschen Charts heraus, lag nur noch auf Platz 97. Doch nun startete die nächste Phase: der Karneval, bei dem der Song auf so ziemlich jeder Party gespielt wird. Folge: Es geht wieder nach oben in den Charts. Zunächst auf Platz 76, doch in der nächsten Ausgabe sicher noch weiter nach oben. Am Samstag fand sich “Cordula Grün” mit mehr als 50.000 Suchen sogar in den Google-Trends – auch, weil der Song in den “DSDS”-Recalls gesungen wurde.

Das offizielle Video wurde auf YouTube inzwischen fast 22 Millionen mal abgespielt, auf Spotify kamen bereits 15,5 Mio. Abrufe zusammen.