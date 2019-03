Vier Männer, eine Frau: Diese Kandidaten setzten sich bei der Spiegel-Wahl für die Mitarbeiter KG-Chefposten durch

Die "Stillen Gesellschafter" beim Spiegel haben entschieden: Bei der Wahl für die fünf Geschäftsführer-Ämter der Mitarbeiter KG wurde am Freitagabend die Entscheidung intern bekannt gegeben. Unter den neu gewählten KG-Vertretern in der Gesellschafterversammlung sind nach MEEDIA-Informationen der bisher amtierende Betriebsratsvorsitzende Michael Fröhlingsdorf und Vize-Personalchef Carsten Türke.

Die Mitarbeiter KG – zu der die stimmberechtigten Angestellten des Nachrichtenmagazins gehören, nicht aber Onliner oder Kollegen von Spiegel TV – ist zugleich Mehrheitsgesellschafter und verfügt aufgrund einer Schenkung des Spiegel-Gründers Rudolf Augstein über 50,5 Prozent der Unternehmensanteile. Entprechend groß ist die Spannung im Haus wie in der Branche, welche Kandidaten aus den verschiedenen Abteilungen in die KG-Geschäftsführung entsandt werden.

691 Stimmberechtigte wählten in drei Gruppen: Dokumentation (97 Wahlberechtigte), Redaktion (310) sowie Kaufmännisch-technischer Bereich (284). Nach dem Abstimmungsergebnis, das MEEDIA vorliegt, war die Wahlbeteiligung bei den zuletzt im Zuge der Relotius-Affäre in die Kritik geratenen Dokumentation am höchsten; hier wurden 93 von 97 möglichen Stimmen abgegeben. Etwas geringer, aber dennoch hoch fiel die Beteiligung bei der Redaktion (263 von 310) und bei den kaufmännischen Angestellten (225 von 284 Stimmen) aus.

Bei den Dokumentaren setzte sich Anika Zeller mit 49 Stimmen knapp gegen Kurt Jansson (43) durch. Die Redaktion entsendet neben Michael Fröhlingsdorf (132 Stimmen) Alexander Neubacher (Spiegel Paid / 159 Stimmen) in die KG-Spitze. Annette Bruhns kam hier auf 18 Stimmen, Olaf Stampf auf 103, Susanne Weingarten auf 54 Stimmen. Fröhlingsdorf hatte bereits vor der Abstimmung angekündigt, sein Amt als Betriebsratschef im Falle seiner Wahl niederzulegen. Unter den kaufmännischen Angestellten gab es bei der KG-Wahl klare Mehrheiten für Carsten Türke (182 Stimmen) sowie Johannes Varvakis (143). Der dritte Kandidat Thomas Carsjens kam auf 52 Stimmen.

Noch unklar ist, wer von den Gewählten das Amt des Sprechers übernehmen wird. Die Entscheidung soll im Laufe der kommenden Woche bei der konstituierenden Sitzung des Gremiums fallen.

