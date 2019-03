Starker “Zürich-Krimi” holt Rekord-Marktanteil, “Kölle Alaaf” gewinnt Zuschauer, “Lehrer” besiegt “Topmodels”

Krimi gegen Karneval lautete das Duell um den Prime-Time-Sieg am Donnerstag. Am Ende setzte sich zwar "Der Zürich-Krimi" des Ersten durch, doch auch das ZDF kann mit den "Kölle Alaaf"-Quoten zufrieden sein. Im jungen Publikum gewann RTLs "Lehrer" vor "Germany's next Topmodel" den Tag - beide waren erfolgreicher als vor einer Woche.