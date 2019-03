Ex-Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries wird Herausgeberin beim Unternehmer-Magazin

Brigitte Zypries wird Herausgeberin des DUB Unternehmer-Magazins. Die ehemalige Wirtschafts- und Justizministerin, die über fast 20 Jahre Regierungserfahrung verfügt, werde dabei auch ihr "umfassendes Netzwerk einbringen", wie der Verlag am Freitag mitteilte. Die Medien des Hamburger Verlegers Jens de Buhr geben laut eigener Darstellung "Mittelständlern und Entscheidern Orientierung in der digitalen Transformation".

Von

Als Herausgeberin berät Zypries demnach künftig die Chefredaktion bei der publizistischen Ausrichtung des Magazins. Darüber hinaus werde sie Kolumnistin des zweimonatlich erscheinenden Wirtschaftstitels. „Wir sind stolz, mit Brigitte Zypries eine Frau mit an der Spitze zu haben, die durch ihre langjährige politische Verantwortung im Wirtschafts- und Justizressort viele Weichenstellungen in Deutschland mit begleitet hat“, so Verleger Jens de Buhr.

Nach ihrer Zeit in der Politik konzentriert sich die Ex-Ministerin auf Themen wie Start-ups, Digitalisierung und Netzwerke und ist Schirmherrin des Unternehmerinnen-Netzwerks SUN im Bundesverband Deutsche Startups. Das DUB Unternehmer-Magazin erscheint im Handel sowie als Supplement in Wirtschaftswoche und Handelsblatt.

Anzeige

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.