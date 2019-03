Die Internet-Komiker-Truppe Nerdist Comedy hat sich den Oscar-prämierten Filmsong "Shallow" von Lady Gaga und Bradley Cooper aus dem Film "A star is born" vorgenommen. Das Ergebnis ist bestechend und findet bei Facebook ein Millionen-Publikum

Statt Bradley Cooper und Lady Gaga schmachten sich in “A Star Wars Is Born” Kylo Ren und Rey an. Die Umsetzung der Parodie ist musikalisch, textlich und optisch hervorragend gelungen und erzielte alleine bei Facebook schon über sechs Mio. Aufrufe.

Zum Vergleich, hier ist das Original:

