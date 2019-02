Charlotte Parnack und Jochen Bittner bilden Doppelspitze für neues Zeit-Ressort “Streit”

Bei der Doppelspitze des Streit-Ressorts handelt es sich um bekannte Gesichter: Charlotte Parnack und Jochen Bittner widmen sich der Entwicklung und Leitung von “Streit”. Parnack arbeitet seit 2014 für Die Zeit und leitete das Hamburg-Ressort der Zeitung. Der Autor und Journalist Jochen Bittner war bereits für die Politik-Redaktion und als Europa-Korrespondent für Die Zeit tätig.

Das Besondere am Ressort “Streit”: Kontroverse Themen sollen einen eigenen Raum bekommen. Große Debatten spielen sich vor allem in Kommentarspalten im Netz ab. Passend dazu bekommt die neue Leitung Unterstützung von der Community-Redaktion von Zeit-Online. Zusätzlich will die Verlagsgruppe bundesweit passende Veranstaltungen anbieten.

Weitere Veränderungen gibt es in der Bildredaktion. Ab Mai wird Amélie Schneider, die ehemalige Bildchefin von Neon, die neue Ressortleiterin der Bildredaktion. Damit folgt die 36-Jährige auf die langjährige Bildchefin Ellen Dietrich. Die stellvertretende Leitung bis dahin übernimmt Jutta Schein, die das Ressort seit 2017 kommissarisch geführt hat.

