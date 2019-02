“Fat Rat from Germany”: gerettete Gulli-Ratte aus Bensheim macht internationale Medien-Karriere

In Deutschland sammelte vor allem die Bild ordentlich Social-Media-Buzz mit der Story über die Ratten-Rettung von Bensheim Das Boulevcardmedium erntete 23.100 Likes & Co., die Story gehörte am Montag zu den erfolgreichsten des Tages im deutschsprachigen Social Web. Auch international läuft es für die Ratte rund. In der Zwischenzeit landete die Geschichte mit der Headline “Fat rat saved from manhole by German animal rescue” bei der BBC und sammelte dort 113.000 Likes & Co. ein, BuzzFeed News griff sie ebenfalls auf und erreichte mit “A Fat German Rat Got Stuck In A Sewer Grate And The Photos Are Just Perfect” 67.000 Interaktionen.

Tiere, die in Gullis stecken, sind für Medien übrigens kein ganz unbeackertes Sujet. So gab es bereits Stories über festsitzende Eichhörnchen, teils mit traurigem Ende, und sogar eine Top-Ten-Liste der Tiere, die festsaßen.

