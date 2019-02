Wenig Interesse für “Heimatland” und “Hart aber fair” im Ersten, “Late Night Berlin” so stark wie (fast) nie zuvor

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Montag wissen müssen:

1. ZDF-Krimi “Getrieben” siegt souverän

6,19 Mio. Menschen schalteten um 20.15 Uhr den ZDF-Krimi “Getrieben” ein, der Marktanteil lag bei 19,4%. Damit gewann der Film den Abend – und den gesamten Montag – mit deutlichem Vorsprung. Die zweiterfolgreichste Sendung des Tages, die 20-Uhr-“Tagesschau”, erreichte 5,03 Mio. Seher und 16,7%, der schärfste 20.15-Uhr-Konkurrent “Wer wird Millionär?” kam auf 4,30 Mio. Zuschauer und 13,9%, landete also in etwa bei einer Zahl von 70% des ZDF-Publikums. Bei den 14- bis 49-Jährigen war “Getrieben” ebenfalls ein Erfolg, musste sich mit 930.000 Zuschauern und 9,6% um 20.15 Uhr nur ProSieben und RTL geschlagen geben.

2. Schwache Zahlen für den “Heimat”-Abend des Ersten

Keine Chance auf die vorderen Plätze hatte Das Erste mit der Doku “Heimatland” und der passenden Diskussion bei “Hart aber fair” mit dem Titel “Heimat Deutschland – nur für Deutsche oder offen für alle, über den im Vorfeld vielerorts gestritten wurde. Nur 1,93 Mio. Menschen schalteten um 20.15 Uhr “Heimatland” ein, der Marktanteil lag bei miserablen 6,0%. Damit erreichte der 45-Minüter nur Platz 25 der Tages-Charts. “Hart aber fair” gewann zwar 380.000 Zuschauer hinzu, doch die erreichten 2,31 Mio. und 7,7% sind auch für den Polit-Talk klar unterdurchschnittliche Zahlen. So richtig erholte sich Das Erste auch danach nicht: Bis 3 Uhr nachts gab es kein Programm mit zweistelligem Marktanteil mehr.

3. “Late Night Berlin” so stark wie (fast) nie zuvor

Einen erfolgreichen Abend erlebte auch ProSieben: Mit 1,87 Mio. 14- bis 49-Jährigen und 19,1% gewann die Erfolgsserie “The Big Bang Theory” den Tag vor “Young Sheldon” mit 1,66 Mio. und 16,6%. “The Middle” erreichte um 21.15 Uhr immerhin 13,6%, drei ältere Folgen von “The Big Bang Theory” ab 21.45 Uhr 12,9%, 15,7% und 17,2%. Erfreuliche Zahlen gab es um 23.05 Uhr auch für “Late Night Berlin”: Klaas Heufer-Umlaufs Show erreichte mit 470.000 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 12,5%. Nur einmal, als die Sendung im November an einem Donnerstag im Anschluss an “The Voice” lief, gab es mit 13,1% einen noch besseren Marktanteil. RTL erreichte mit “Wer wird Millionär?” unterdessen 1,13 Mio. und 12,1%, Sat.1 versagte mit seinen Eigenproduktionen “Der Bulle und das Biest” und “Einstein” erneut: 5,1% und 6,6% gab es diesmal.

4. “Die Geissens” erneut sehr stark, “Wir sind klein und ihr seid alt” büßt Zuschauer und Marktanteile ein

In der zweiten Privat-TV-Liga setzte sich am Montag die RTL-II-C-Promi-Soap “Die Geissens” an die Spitze: 770.000 14- bis 49-Jährige sahen ab 20.15 Uhr zu – ein stolzer Marktanteil von 8,2%. Vor Sat.1 landete auch noch der Vox-Dreiteiler “Wir sind klein und ihr seid alt”, der mit 630.000 und 7,0% zwar etwas gegenüber der Premiere vor einer Woche (760.000 / 8,2%) verlor, doch 7,0% sind noch ein ordentliches Ergebnis. kabel eins hingegen blieb um 20.15 Uhr mit “X-Men – Der Film” und einem Marktanteil von 4,7% blass. Nach 22 Uhr gab es bessere 5,9% für “Predator”, Vox schraubte seinen Marktanteil mit “Richtig (v)erzogen” auf 7,7% hinauf und RTL II fiel mit “In 90 Tagen zum Erfolg – Auswandern mit Chris Töpperwien” auf 4,8% herab.

