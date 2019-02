#trending // Das “Kuh-Urteil” von Tirol

Thema Nummer 1 in Österreich war am Wochenende das “Kuh-Urteil”, das auch Touristen aus Deutschland, die gern zum Wandern in die Alpen fahren, brennend interessieren dürfte. Laut dem nun bekannt gewordenen schriftlichen Urteil des Landesgerichts Innsbruck wurde ein Landwirt zu umfangreichen Zahlungen an die Hinterbliebenen einer deutschen Touristin verurteilt. Die war im Sommer 2014 im Pinnistal, einem Seitental des Stubaitals von seinen Kühen zu Tode getrampelt worden. Der Landwirt soll laut des erstinstanzlichen Urteils “132.832,63 Euro und eine monatlichen Rente von 1.215,50 Euro an den Ehemann, sowie 47.500 Euro und eine monatlichen Rente von 352,50 Euro an den Sohn” zahlen.

Die Reaktionen auf das Urteil waren auch im Social Web zahlreich. So sammelte der ORF mit dem Artikel “Dramatische Warnung nach Kuhattacke-Urteil” 5.500 Interaktionen auf Facebook und Twitter ein, die Kronen Zeitung mit “Kuhattacken-Urteil: ‘Würde Aus für Almen bedeuten’” 8.200 und am Sonntag mit “‘Kuh-Urteil’ ruft jetzt auch Politik auf den Plan” weitere 5.300. Sogar über 10.000 Reaktionen gab es auf den Artikel “Alpbacher Bauer will wegen Kuh-Urteil Wege sperren” der Tiroler Tageszeitung. In einer E-Mail an einen Tiroler Tourismusverband teilte der erwähnte Landwirt mit, “dass er sich aufgrund des Urteils gezwungen sehe, mehrere Wanderwege rund um seine Alm zu sperren und Schilder mit einem Betretungsverbot aufzustellen”. Ein Urteil, dass große Folgen für den Tourismus haben könnte.