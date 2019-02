Mate X: Auch Huawei launcht ein faltbares Smartphone – für 2300 Euro

Von

Die Zukunft des Smartphones kommt mit Knick daher – darauf wetten zumindest die beiden weltgrößten Hersteller. Vier Tage nachdem Samsung der Weltöffentlichkeit sein Galaxy Fold vorgestellt hat, zog nun auf dem Mobile World Congress in Barcelona auch Huawei nach und präsentierte das Mate X.

Vordergründigstes Unterscheidungsmerkmal: Huaweis Smartphone-Tablet-Hybrid kommt auf der Vorderseite bereits mit einem 6,6 Zoll großen OLED-Display daher, das durch Umklappen der Rückseite auf eine Tablet-Größe von 8 Zoll wächst.

Huawei announced its rival to Samsung’s foldable phone, the $2,600 Mate X pic.twitter.com/2tHc2Scjey

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) February 24, 2019