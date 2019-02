Großinvestor Warren Buffett: Würde Apple erst zu tieferen Kursen wieder kaufen

Von

Es war ein Alarmsignal. Vor knapp zwei Wochen wurde im Rahmen einer Pflichtmitteilung der US-Börsenaufsicht SEC bekannt, dass Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway im vergangenen Quartal, in dem Apple so abgestürzt war, erstmals Aktien des iPhone-Herstellers verkauft hatte.

Knapp drei Millionen Aktien veräußerte Berkshire zwischen vergangenem Oktober und Dezember. Wie Warren Buffett heute noch einmal in einem Interview mit CNBC anlässlich der Veröffentlichung seines jährlichen Aktionärsbriefes klarstellte, hatte ein Fondsmanager der Beteiligungsgesellschaft die Anteilsscheine verkauft – nicht aber Buffett persönlich.

“If it were cheaper, we’d be buying it. We aren’t buying it here,” Warren Buffett says he’s not buying Apple shares, but would if they continued to cheapen. https://t.co/YQBUR6zVG6 pic.twitter.com/RpeZJwMayz

— CNBC (@CNBC) February 25, 2019