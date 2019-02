“DSDS” steigert sich auf 6-Wochen-Hoch, “Take Me Out” war danach so stark wie nie zuvor

Ein grandioser Abend für RTL: Mit Marktanteilen von 22,6%, 24,2% und 25,0% triumphierten die Shows "Deutschland sucht den Superstar" und "Take Me Out" von 20.15 Uhr bis weit nach Mitternacht. "Take Me Out" war damit sogar so erfolgreich wie nie zuvor. Im Gesamtpublikum dominierte hingegen das Erste: mit "Tagesschau", "Bundesliga-"Sportschau" und Skispringen gab es stundenlang mehr als 20%.