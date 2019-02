#trending // Social Media Rapper Eminem ist offenbar ein großer Fan der Netflix-Serie “The Punisher”. Anders ist nicht zu erklären, dass er mit Unmut auf das Ende der Marvel-Produktion beim Streaming-Anbieter reagierte. Sein Tweet “DEAR @ NETFLIX, REGARDING YOUR CANCELLATION OF THE PUNISHER, YOU ARE BLOWING IT!! SINCERELY, MARSHALL” war mit sagenhaften 566.000 Likes und Retweets einer der weltweit erfolgreichsten des Donnerstags. DEAR @NETFLIX, REGARDING YOUR CANCELLATION OF THE PUNISHER, YOU ARE BLOWING IT!! SINCERELY,

MARSHALL — Marshall Mathers (@Eminem) February 21, 2019