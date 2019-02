#trending // Social Media

Karl Lagerfelds Tod sorgte natürlich auch abseits der journalistischen Medien für einige Posts mit großer Resonanz. Vor allem auf Instagram trauerten viele Weggefährten und Weggefährtinnen, Prominente und Nicht-Prominente. Chanel, das Unternehmen, für das Lagerfeld Jahrzehnte lang als Creative Director gearbeitet hatte, erreichte mit einem langen Nachruf, der mit dem Satz “It is with deep sadness that the House of CHANEL announces the passing of Karl Lagerfeld, the Creative Director for the CHANEL Fashion House since 1983” begann, 1,2 Mio. Likes. Model Gigi Hadid knackte mit “Karl, I will miss your indescribable presence, watching your calm, quiet, genius mind working, your little jokes, amazing stories, and experiencing the clothes, sets, and productions only you could dream up” und weiteren emotionalen Sätzen ebenfalls die Mio.-Marke.

Miley Cyrus kam auf hunderttausende Likes, ebenso David Beckham, Louis Vuitton, Diorund viele andere. Der Post mit der größten Resonanz stammt aber von Lagerfelds eigenem Instagram-Account: “The House of KARL LAGERFELD shares, with deep emotion and sadness, the passing of its creative director, Karl Lagerfeld, on February 19, 2019, in Paris, France. He was one of the most influential and celebrated designers of the 21st century and an iconic, universal symbol of style. Driven by a phenomenal sense of creativity, Karl was passionate, powerful and intensely curious. He leaves behind an extraordinary legacy as one of the greatest designers of our time, and there are no words to express how much he will be missed”, schrieben seine Mitarbeiter – und erreichten 1,5 Mio. Likes.