iPhone-Preisreduzierungen verpuffen: Apples Talfahrt in China hält an

Die Anzeichen sind unverkennbar: Apple hat ein China-Problem. Der Kultkonzern aus Cupertino hat in seinem einst zweitwichtigsten Absatzmarkt im Schlussquartal des vergangenen Jahres dramatisch an Boden verloren. Wie die Investmentbank Rosenblatt in einer neuen Kurzstudie festgestellt hat, halten die Probleme im neuen Jahr an. Die Preissenkungen zum chinesischen Neujahrsfest sind offenbar schnell wieder verpufft.