Ariana Grande knackt Uralt-Rekord der Beatles – doch die R&B-Sängerin glaubt zunächst an Fake News

Historischer Moment in den US-Billboard-Charts: R&B-Superstar Ariana Grande stellt diese Woche einen Rekord ein, der 45 Jahre Bestand hatte und von niemand Geringerem gehalten wurde als den Beatles, die seinerzeit die drei ersten Plätze in den Single-Charts blockiert hatten. Die 25-jährige "Thank U, Next"-Sängerin egalisierte die Uralt-Bestmarke nach knapp einem halben Jahrhundert mit ihren drei neuen Singles, glaubte aber zunächst an eine Fake News im Social Media-Zeitalter.

Es geschehen noch Zeichen und Wunder: 45 Jahre ist es tatsächlich her, als die Beatles mit “Can’t Buy Me Love,” “Twist and Shout,” und “Do You Want to Know A Secret” drei Songs für die Ewigkeit veröffentlichten – die Singles landeten nämlich in den US-Billboard-Charts hintereinander auf den ersten drei Plätzen.

Knapp ein halbes Jahrhundert später hat das US-Branchenorgan das Phänomen erneut festgestellt. Gelungen ist das historische Triple anno 2019 R&B-Superstar Ariana Grande, die vorvergangene Woche gerade ihr neues Album “Thank U, Next” veröffentlicht hat.

Der Titeltrack und die neuen Singles “7 Rings” und “Break up with your Girlfriend, I’m bored” machten die Top drei in den US-Singlecharts unter sich aus – was die 25-Jährige zunächst nicht glauben wollte und für eine Fake News im Social Media-Zeitalter hielt.

what the fuck is going on — Ariana Grande (@ArianaGrande) February 19, 2019 Anzeige

i laughed when i saw this bc i thought y’all edited it. thank u from the bottom of my heart. for so many reasons. first time since the beatles huh. that’s wild. i thought this was a joke when i saw it i’m not kidding. i love u. so much. always have n will. thank u for everything. https://t.co/133Fp690fT — Ariana Grande (@ArianaGrande) February 19, 2019

“Ich musste lachen, als ich es gesehen habe, weil ich dachte, Ihr habt es (das Bild – A.d.R.) bearbeitet”, twitterte Grande – um in einem Jubelpost genau das zu tun.

