trending: die Diätenerhöhung, der Presidents’ Day, ein “EU Passport”, “The Punisher” und die Labour Party

#trending // Social Media

Hillary Clinton hat gegen Donald Trump gewonnen. Allerdings nur auf Facebook. Am Montag begangen die US-Bürger den President’s Day – einen Feiertag zu Ehren der US-Präsidenten. Sowohl Clinton als auch Donald Trump posteten passende Fotos auf Facebook. Auf Clintons Foto ist nicht sie zu sehen, sondern die drei noch lebenden demokratischen Präsidenten Barack Obama, Jimmy Carter und Bill Clinton, zudem Michelle Obama. Auf Trumps Foto steht er selbst inmitten der Legenden Abraham Lincoln, Ronald Reagan, Dwight D. Eisenhower und George Washington. Gegen 1.30 Uhr deutscher Zeit – vier bis fünf Stunden nach Veröffentlichung der Posts – lag Hillary Clintons Foto deutlich vorn – mit 250.000 zu 210.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentaren. Zudem unschön für Trump: Der populärste Kommentar unter seinem Post lautete: “Happy President Day to Barack Obama!!! The best president we ever had !”