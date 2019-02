Über-50-Jährige schalteten ab: “Murmeltier”-“Tatort” beschert Kommissar Murot fast einen Minusrekord

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Sonntag wissen müssen:

1. Über-50-Jährige schalten den Murot-“Tatort” ab

6,88 Mio. sahen also “Murot und das Murmeltier” am Sonntagabend. Während eine solche Zuschauerzahl und der entsprechende Marktanteil von 19,4% für einen normalen TV-Film tolle Quoten gewesen wären, sind sie für “Tatort”-Verhältnisse nicht gut. Unter den sechs bisherigen Murot-“Tatorten” war nur einer unpopulärer und im bisherigen Jahr 2019 ist der “Murmeltier”-Film damit vorerst der schwächste “Tatort”. Gelegen hat das an den Über-50-Jährigen: Die schalteten nämlich ab oder um. Zum Vergleich: “Das verschwundene Kind”, der “Tatort” mit Ermittlerin Charlotte Lindholm, erreichte vor 14 Tagen mit 9,77 Mio. fast 3 Mio. Zuschauer mehr, bei den 14- bis 49-Jährigen gab es mit 2,48 Mio. zu 2,38 Mio. aber nur 100.000 mehr. Und: Beim Marktanteil im jungen Publikum lag Murot mit 20,4% sogar vor Lindholm mit 20,2%. Sprich: Die Unter-50-Jährigen ließen sich auf das “Murmeltier”-Experiment ein, viele Über-50-Jährige hatten keine Lust.

2. ZDF kommt dem “Tatort” mit Fast-Rekord für “Frühling” nahe, “Terra X” wieder extrem stark

Viele Über-50-Jährige schalteten offenbar zum ZDF, zur seichteren Unterhaltung mit der Reihe “Frühling”. 5,83 Mio. (16,5%) sahen dort den Film “Lieb mich, wenn du kannst” – mehr waren es in der Reihe nur bei den beiden ersten Filmen 2011 und 2012. Erfolgreich war das ZDF auch wieder mit “Terra X”: 5,58 Mio. sahen diesmal “Faszination Erde – mit Dirk Steffens” – 17,6%. Ebenfalls Top-Quoten gab es für die Wintersport-Übertragungen des ZDF: Die Single-Mixed-Staffel im Biathlon-Weltcup sahen um 18.10 Uhr beispielsweise 4,43 Mio. (18,5%).

3. “Kitchen Impossible” und “The Voice Kids” im jungen Publikum stärkste “Tatort”-Konkurrenten

Mit 2,38 Mio. 14- bis 49-Jährigen und 20,4% war der Murot-“Tatort” im jungen Publikum also die unangefochtene Nummer 1. Hinter “Tagesschau” und “RTL aktuell” folgen gleichauf die beiden Haupt-Konkurrenten, die aber nicht von RTL und ProSieben kamen – wie sonst oft üblich – sondern von Vox und Sat.1: “Kitchen Impossible” und “The Voice Kids” erreichten beide 1,22 Mio. 14- bis 49-Jährige. Für Vox ist das eine grandiose Zahl, zumal der Marktanteil auf 13,3% kletterte, für Sat.1 ist es zumindest eine gute Zahl, die in etwa auf dem “The Voice Kids”-Start-Niveau der Vorjahre liegt.

4. folgt in Kürze

5. folgt in Kürze

